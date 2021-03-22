Менее половины американцев считают военную мощь России серьезной угрозой

Менее половины американцев рассматривают военную мощь России как серьезную угрозу ключевым интересам США в предстоящем десятилетии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.
Согласно этим данным, 44% опрошенных американцев согласились с тем, что российская военная мощь представляет собой «первостепенную угрозу», 46% — «серьезную, но не первостепенную». Еще 9% респондентов высказали мнение, что этот фактор никак не угрожает национальным интересам США.
Сообщается, что в наибольшей степени граждан Соединенных Штатов страшит кибертерроризм — 82% опрошенных американцев отнесли его к разряду первостепенных угроз. В то же время 77% респондентов согласны, что разработка ядерного оружия в КНДР — также первостепенная угроза. Чуть менее — 75% опрошенных — согласились, что таковой является и перспектива получения ядерного оружия Ираном.
В списке потенциальных угроз Соединенным Штатам также фигурируют международный терроризм, пандемия, растущая экономическая мощь Китая, глобальное потепление, рост числа прибывающих в США мигрантов, конфликт между Израилем и Палестиной, а также конфликт в КНР из-за Тайваня.
Исследование проводилось с 3 по 18 февраля текущего года по телефону среди 1021 взрослых жителей всех регионов США. Статистическая погрешность не превышает 4%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016