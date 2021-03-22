Менее половины американцев считают военную мощь России серьезной угрозой

Менее половины американцев рассматривают военную мощь России как серьезную угрозу ключевым интересам США в предстоящем десятилетии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.

Согласно этим данным, 44% опрошенных американцев согласились с тем, что российская военная мощь представляет собой «первостепенную угрозу», 46% — «серьезную, но не первостепенную». Еще 9% респондентов высказали мнение, что этот фактор никак не угрожает национальным интересам США.

Сообщается, что в наибольшей степени граждан Соединенных Штатов страшит кибертерроризм — 82% опрошенных американцев отнесли его к разряду первостепенных угроз. В то же время 77% респондентов согласны, что разработка ядерного оружия в КНДР — также первостепенная угроза. Чуть менее — 75% опрошенных — согласились, что таковой является и перспектива получения ядерного оружия Ираном.

В списке потенциальных угроз Соединенным Штатам также фигурируют международный терроризм, пандемия, растущая экономическая мощь Китая, глобальное потепление, рост числа прибывающих в США мигрантов, конфликт между Израилем и Палестиной, а также конфликт в КНР из-за Тайваня.

Исследование проводилось с 3 по 18 февраля текущего года по телефону среди 1021 взрослых жителей всех регионов США. Статистическая погрешность не превышает 4%.