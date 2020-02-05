Подавляющее большинство украинцев считают Россию враждебной страной

40,8% украинцев считают, что Польша занимает дружественную по отношению к Украине позицию, 5,2% придерживаются противоположной точки зрения, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» 20-27 января 2020 года.

Более 30% украинцев назвали также дружественными США (38,3%), Германию (36,9%) и Беларусь (31,9%). Враждебно настроенными к Украине эти страны назвали 9,1%, 3,8% и 4,4% опрошенных соответственно. Францию дружественной назвали 27,7% респондентов, враждебной — 3,3%. Остальные страны дружественными назвали менее 20% опрошенных.

При этом 70,5% респондентов считают, что РФ занимает к Украине враждебную позицию, противоположное мнение высказали 6% опрошенных. Больше 10% назвали враждебно настроенной также Венгрию (11,7%), однако 12,3% считают, что эта страна занимает дружественную к Украине позицию.

При этом в каждом случае от 40 до 60% опрошенных заявили, что каждая из названных стран занимает по отношению к Украине нейтральную позицию, а от 11 до 23% затруднились с ответом или отказались отвечать. Исключение — лишь РФ: нейтральной в Украине ее назвали лишь 13,7% опрошенных, а затруднились с ответом или отказались отвечать 9,9% респондентов.

В рамках исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса.