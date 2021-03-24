Британский штамм коронавируса за неделю обнаружили еще в семи странах

Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен за неделю еще в семи странах, а их общее число достигло 125. До 75 государств с прежних 64 расширилась за семь дней география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого изначально было выявлено в Бразилии и Японии, циркулирует сейчас в 41 стране (на три больше, чем на предыдущей неделе), сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что на минувшей неделе «число стран, сообщивших о разновидностях вируса, продолжило расти». Так, штамм VOC 202012/01 был выявлен еще в семи государствах, и в общей сложности 125 стран информировали ВОЗ о случаях заражения этой разновидностью коронавируса, которая продемонстрировала в ходе исследований на 41% более высокую репродуктивность, а также «способность быстро замещать другие циркулирующие штаммы». Специалисты констатировали «более высокий риск смертности» при инфицировании данным штаммом.
Что касается разновидности коронавируса 501Y.V2, то с 15 марта она была обнаружена дополнительно в 11 государствах, а их общее число достигло сейчас 75. Этот штамм, согласно имеющимся в ВОЗ сведениям, имеет на 36% более высокую репродуктивность, чем первоначальный SARS-CoV-2. В свою очередь штамм P.1 циркулирует сейчас в 41 стране, и за неделю их стало на три больше. Его способность инфицировать людей в 2,5 раза выше, чем у первоначального вируса, показали исследования, проведенные в Бразилии.
В январе ВОЗ заявила, что возникновение новых штаммов было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.
По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC 202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии P.1 циркулирует с декабря.
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