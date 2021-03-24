В Одесской области умерла военнослужащая, недавно получившая прививку от COVID-19

В Одесской области умерла военнослужащая, которая недавно вакцинировалась от COVID-19, судебно-медицинская экспертиза назначена на 24 марта, сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.
«Сегодня, в Одесской области, за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащий военной службы по контракту. Сослуживцами была вызвана скорая медицинская помощь и сообщена медицинская служба воинской части. Прибыв на место происшествия военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха. Военнослужащая, в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19», — сообщается на странице командования Медсил ВСУ на странице в Фейсбук во вторник вечером.
Военные медики подчеркнули, что прививка была осуществлена мобильной бригадой по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и приобрела опыт.
По словам начальника медицинской службы воинской части, где погибшая проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. «Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью», — добавили в командовании Медсил.
«Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24 марта. О ее результатах будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении.
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