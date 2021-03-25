В Украине зафиксировано 590 побочных реакций на вакцину от COVID-19

В Украине зафиксировано 590 побочных реакций на вакциу, три из них требовали медицинского наблюдения, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
«В настоящее время зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на вакцинацию — головная боль, временное повышение температуры и усталость. Это предусмотренные реакции, которые только подтверждают, что вакцина работает. Также зафиксировано три случая, когда пациентам, получившим вакцину, необходимо было временное наблюдение врачей», — сказал он.
Замминистра добавил, что летальный случай в Одесской области будет расследован в соответствии с протоколами Минздрава.
Помимо этого, Иващенко заявил, что преимущества использования вакцины AstraZeneca значительно превышают потенциальные риски ее использования.
«Об этом сообщило Европейское медицинское агентство в результате анализа сообщений об образовании тромбов у вакцинированных. Комитет по оценке рисков провел анализ и пришел к выводу, что нет доказательств связи между фактами прививки и увеличения риска образования тромбов у людей, получивших вакцину. В мире уже привили более 400 млн человек и никаких серьезных последствий не установлено», — сказал он.
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