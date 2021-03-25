Еще две области вошли в «красную» зону

Черкасская и Николаевская области вошли в «красную зону» адаптивного карантина. Это означает, что в ближайшее время там могут ужесточить ограничения.

Соответствующая информация содержится на сайте Министерства здравоохранения.

По данным министерства, в этих областях три дня подряд превышена норма госпитализаций. На сегодня в Николаевской области показатель составляет 106,7 на 100 тысяч населения, в Черкасской — 67,6. Отметим, норма — не более 60 случаев на 100 тысяч населения.

Кроме того, в Черкасской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, а в Николаевской — заполненность койко-мест с подведенным кислородом превысила 65%.