Жителям Берлина запретили ходить по магазинам и музеям без теста на коронавирус

С 31 марта в Берлине вступили в силу новые ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В соответствии с ними горожанам разрешается посещать некоторые заведения только при наличии отрицательного теста на COVID-19.
Власти немецкой столицы приняли решение о новых мерах 27 марта. По новым правилам, берлинцам запрещено ходить в парикмахерские, музеи и непродовольственные магазины без свежего результата ПЦР-теста, подтверждающего отсутствие у горожанина коронавируса.
Ограничение не коснется посещения продуктовых магазинов, аптек, салонов оптики, магазинов бытовой химии и товаров для дома, канцтоваров, книжных и зоомагазинов, заправок, автомастерских.
Аналогичные меры действуют в отношении мемориальных комплексов, картинных галерей, музеев, салонов красоты, массажных кабинетов, тату-салонов и других заведений в области персонального ухода. Посещение учреждений культуры возможно только по предварительной записи.
В Берлине остаются закрытыми театры, кинотеатры, концертные площадки и другие учреждения для проведения массовых мероприятий, а также сауны, бани, парки развлечений, казино, букмекерские конторы и другие заведения сферы досуга.
23 марта федеральные власти приняли решение ужесточить карантин в Германии, частично закрыв отели, рестораны, непродовольственные магазины. На католическую Пасху (с 1 по 5 апреля) в ФРГ должны быть закрыты все торговые точки, кроме продуктовых, гражданам запретили собираться вместе компаниями более чем из пяти человек.
Позже канцлер Ангела Меркель признала, что столь жесткие меры на праздники были ошибкой. «Говоря откровенно, это ошибка целиком и полностью моя, и я несу за нее полную ответственность. Я глубоко сожалею и прошу всех граждан простить меня», — заявила она.
В марте власти Австрии ввели меры наподобие берлинских. В Вене и двух восточных провинциях посещать непродовольственные магазины также разрешили только при наличии отрицательного теста на COVID-19.
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