В Украине новый рекорд смертей от коронавируса

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 11 226 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 6 405 человек, умерло 407 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«11 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 марта 2021 года. В частности, заболели 491 ребенок и 335 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 5 558 человек; летальных случаев — 407; выздоровело — 6 405 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в среду утром.
До этого худшим показателем смертности было 362 летальных случая 25 марта.
Больше всего летальных случаев за вчера было выявлено в Киеве (38), Киевской (34), Хмельницкой (28), Житомирской (24) и Харьковской (22) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 674 168 человек, 32 825 пациентов скончались, 1 313 481 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.
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