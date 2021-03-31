Хорватия будет пускать в страну привившихся «Спутником V»

Власти Хорватии планируют разрешить въезд тем кто, привился российской вакциной против коронавируса «Спутником V». Об этом сообщил глава МВД страны Давор Божинович, передают местные СМИ.
Он заявил, что люди, вакцинированные произведенными в России и Китае препаратами, смогут въехать в Хорватию при наличии надлежащего подтверждения.
По его словам, в настоящий момент в ЕС работают над разработкой ковидных паспортов, но ещё нет точной и согласованной информации о том, какие вакцины в данном вопросе будут учитываться.
«Если это окажется в повестке дня, что точно произойдёт, и будет выработана общая позиция по этим вакцинам, тогда мы присоединимся к этому решению. Сейчас, что касается Хорватии, для нас важно, что вакцина российская или китайская и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные», — подчеркнул Божинович.
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