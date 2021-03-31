Эрдоган поедет в отвоеванный Азербайджаном Нагорный Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что 13 мая приедет в город Шуша в Нагорном Карабахе после окончания священного для мусульман месяца Рамадан, сообщили в Офисе турецкого президента.

«Мы надеемся как можно скорее посетить Шушу после Рамадана и встретить там праздник (Ураза-байрам)», — заявил Эрдоган на саммите стран Тюркского совета, отметив, что Турции важно продолжать поддерживать Азербайджан, чтобы «сохранить тюркское наследие в Карабахе».

9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на фактически контролируемых позициях.

В соответствии с соглашением, Азербайджан получил значительную часть Карабаха, в том числе город Шушу.