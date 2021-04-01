Первоапрельская шутка про несуществующий концерт привела к беспорядкам в Брюсселе

Первоапрельская шутка в соцсетях привела в четверг во второй половине дня к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя. В связи с ложным сообщением о проведении многотысячного музыкального фестиваля в парке собрались до 5 тыс. человек, которых в настоящий момент пытаются разогнать несколько сотен полицейских, предупреждающих собравшихся в мегафон об ответственности за злостное нарушение карантинных мер, передает ТАСС.
С начала марта в бельгийских соцсетях начали распространяться сообщения, что 1 апреля в парке Буа де ля Камбр пройдет музыкальный фестиваль La Boum. Согласно им, на него были приглашены 200 ди-джеев со всей Европы, в парке будут установлены 5 сцен, а для удобства участников будут организованы автобусы из Парижа, Лондона и Амстердама. Все это обещали бесплатно.
В объявлениях присутствовал целый ряд указаний на то, что это шутка: дата фестиваля — 1 апреля, в именах ди-джеев было множество узнаваемых имен бельгийских политиков и министров, например там присутствовал некий Alexander 2-Kraux, что является видоизмененным, но фонетически легко узнаваемым написанием имени премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо. Кроме того, сам факт проведения мероприятия в разгар карантина, к тому же с бесплатным участием выдавал мистификацию. В 20-х числах марта даже на страницах «организаторов фестиваля» появилось признание, что это шутка.
Однако ситуацию это не спасло. К середине дня в парке собралось, по оценкам полиции, более 5 000 человек. Не обнаружив пяти сцен, собравшиеся, преимущественно молодежь, стали организовывать праздник, группируясь вокруг пруда на центральной поляне парка. В разных группах зазвучала музыка из подключенных к смартфонам динамиков.
Начавшиеся танцы прервала полиция, которая прибыла на место примерно через час после начала столпотворения. Сначала полицейские призывали в мегафон собравшихся разойтись, на что те отвечали скандированием лозунгов о свободе и бросали в полицию банками и бутылками. На место прибыли водомет и конная полиция, после чего полиция начала вытеснять протестующих из парка. Правоохранители провели несколько задержаний, общее число задержанных пока не названо. На место прибыло несколько машин скорой помощи, по меньшей мере один полицейский получил ранение.
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