Киев пока не будет завершать отопительный сезон

В связи с похолоданием завершение отопительного сезона в Киеве было отложено на несколько дней, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней. В частности, в среду ночью температура опустится до −1 градуса и возможен снег, а в четверг температура в ночное время будет держаться на отметке 0 градусов», — указывается в сообщении.
Также на решение повлияло усиление карантинных ограничений, в связи с которыми часть киевлян будет работать дистанционно из дома.
Согласно прогнозам синоптиков, отключение отопления в столице можно будет начать 10 апреля. Решение об отключении тепла принимается, когда среднесуточная температура поднимается выше +8 градусов по Цельсию в течение трех дней.
Ранее завершение отопительного сезона в Киеве должно было начаться в понедельник, 5 апреля. Ожидалось, что в течение пяти дней теплоснабжение в столице будет полностью отключено.
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