Один из стрелявших в поезде «Константиновка-Киев» задержан, дело расследуется по двум статьям

Военнослужащих, устроивших в ночь на вторник стрельбу в купе поезда № 126 сообщением «Константиновка-Киев», задержали с привлечением спецназа КОРД.

«Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение. В результате четких и слаженных действий спецназовцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут», — сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщение о стрельбе в купе поезда поступило в Красноградский райотдел полиции Харьковской области 6 апреля около 2:00. На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, эксперты, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.

Полицейские выяснили, что двое военных закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали. Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель принял решение о введении специальной полицейской операции «Гром»

Сейчас один из военнослужащих задержан, с другим работают следователи.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, ранее АО «Укрзализныця» проинформировала, что поезд № 126 задерживается на шесть часов из-за стрельбы, которую устроили двое военнослужащих.

«Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении УЗ.

В информации подчеркивается, что нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград в Харьковской области. После проведения следственных действий утром поезд продолжил движение по маршруту с задержкой в 6 часов.