Из-за санкций против собственных граждан у Украины могут быть проблемы с ЕСПЧ, - зампред Комитета ассоциации юристов

Заместитель председателя Комитета Ассоциации юристов Украины по международному праву, адвокат, к.ю.н. Ольга Кучмиенко допускает, что из-за применения механизма санкций в отношении собственных граждан у Украины могут быть проблемы с Европейским судом по правам человека.
Такое мнение Кучмиенко высказала в своей статье на сайте «Закон и бизнес».
«Сейчас всем известны случаи применения санкций против граждан Украины. Прежде всего, санкции могут применяться против лиц, осуществляющих террористическую деятельность. При этом норма ч. 2 ст. 1 закона Украины „О санкциях“ не ссылается на факт гражданства таких лиц», — отмечает юрист.
По ее словам, если гражданин находится на территории Украины и может быть привлечен к ответственности, то возникает вопрос: почему именно санкции, а не меры уголовной, административной, гражданско-правовой ответственности.
«Если до наложения санкций другие меры ответственности даже не рассматривались, то возникает вопрос, почему именно санкции: учитывая более широкий механизм воздействия, меньший порог доказывания наличия нарушения или другие причины? В таком случае вопрос об их целесообразности остается открытым», — подчеркивает зампред Комитета Ассоциации юристов.
Кучмиенко отмечает, что если какое-либо санкционное ограничение против гражданина Украины и будет применено на основании имеющейся процедуры или с учетом потенциальных изменений, то это должно быть осуществлено с соблюдением предусмотренной законом процедуры.
«Конечно, это важно всегда, но в этом случае особенно, учитывая недостаточную четкость в правовом регулировании собственно возможности применения санкций против гражданина Украины и связанных с этим ограничительных мер. Ведь один неверный шаг может привести уже Украину в ЕСПЧ при наличии признаков нарушения прав, предусмотренных конвенцией (например, права собственности)», — подытоживает ученая-юрист.
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