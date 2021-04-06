Харьковская область тоже может перейти в «красную» зону

В Харьковском областном госпитале ветеранов, который 5 апреля начал принимать больных с CОVID-19, уже заполнено 105 коек из выделенных под эти цели 120, сообщил заместитель главы облгосадминистрации Михаил Черняк.
«На сегодняшний день там уже находится 105 пациентов», — сказал Черняк на брифинге во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.
Он добавил, что задействованы почти все концентраторы, поскольку пациенты поступают в достаточно тяжелом состоянии и им нужна кислородная поддержка.
Черняк также сообщил, что Харьковская область приблизилась к критериям «красной» зоны.
«Сегодня — первый день, когда мы фактически оказались по трем показателям, которые являются критичными, в „красной“ зоне. Если еще два дня пройдет (и показатели не улучшатся — Ред.) и будет „красная“ зона», — сказал Черняк.
Он также сообщил, что на сегодняшний день в области к «красной» зоне отнесены 7 громад.
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