В Киеве зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 9 апреля, в Киеве от коронавируса умер 51 человек. Это наибольшее число за сутки с начала пандемии.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.
В целом, от коронавируса в Киеве с начала пандемии умерли уже 3848 человек.
Кроме того, сообщается, что за минувшие сутки в столице подтвердили 1605 новых случаев заболевания, среди них женщины 922, 607 мужчин и 76 детей.
Больше всего случаев заболевания выявили в районах Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233).
Напомним, за минувшие сутки, 9 апреля, в Украине подтвердили 17 463 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника.
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