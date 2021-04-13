В Киеве уже отключили от отопления более половины жилых домов

В Киеве продолжается отключение централизованного отопления: по состоянию на 6:00 13 апреля отключено уже 62% (более 6 тысяч) жилых домов, 75% учебных заведений и 18% больниц, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные КП «Киевтеплоэнерго».
«Киевтеплоэнерго» начало отключать отопление в столичных многоэтажках с 12 апреля. Прекращение подачи теплоносителя происходит постепенно через разветвленность системы теплосетей. Ее общая протяженность — более 2,7 тыс. км. Для полного свертывания системы теплоснабжения необходимо около 5 дней.
Объекты социальной инфраструктуры (больницы, школы, детсады) отключаются от подачи тепла по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.
В Киевгорадминистрации отметили, что решение о завершении отопительного сезона принимается местными властями с учетом среднесуточной температуры — в течение трех суток подряд она должна превышать отметку +8 градусов по Цельсию.
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