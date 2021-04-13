11 украинок, снимавшихся в откровенной фотосессии, депортировали из ОАЭ

Из Объединенных Арабских Эмиратов вечером 12 апреля депортировали 11 из 12 украинок за участие в откровенной фотосессии, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«Вчера вечером власть ОАЭ депортировала одиннадцать гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. Другая украинка, у которой был диагностирован COVID-19, будет депортирована после выздоровления», — сказал спикер агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.
Он указал, что всей группе запретили дальнейший въезд на территорию ОАЭ.
«Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное из возможных наказаний», — подчеркнул Николенко.
Он напомнил, что, кроме депортации, им угрожали немалый штраф и заключение сроком до шести месяцев
«Для безопасных путешествий за границу призываем граждан Украины строго соблюдать законодательство и правила поведения в странах пребывания», — сказал спикер МИД Украины.
Как сообщалось, 5 апреля Министерства иностранных дел Украины сообщили, что в Объединенных Арабских Эмиратах были задержаны 12 гражданок Украины.
Ранее информация о задержании украинок появилась в СМИ. Поводом для задержаний стал видеоролик, в котором девушки позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина.
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