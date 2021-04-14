В Украине снова почти 15 000 новых случая коронавируса

В Украине обнаружили 14 553 новых случая COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За вчера в стране 467 человек умерли от вируса и 12 384 пациентов выздоровели.

Наибольший суточный прирост случаев в Киеве (+1457), Харьковской области (+1255), Львовской области (+963) и Одесской областях (+906).

Днем ранее, 13 апреля сообщалось про 11 680 новых случаев коронавирусной болезни, 12 апреля о 7 856 новых случаях инфицирования COVID-19, 11 апреля было зафиксировано 12 112 новых случаев, 10 апреля сообщалось о 17 463 новых случаях.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 887 338 случаев коронавируса, 38 225 смертей от вируса, 1 442 618 человек выздоровели.

Также глава Минздрава Украины Максим Степанов написал на своей странице в Facebook, что за вчера госпитализировали 5063 человека.

За сутки 13 апреля 2021 года в Украине привито 15 152 человека, 403 553 человека привито с начала прививочной кампании.

Напомним, Полтавская область с 15 апреля перейдет в «красную» зону карантина. В регионе начнут действовать жесткие ограничения.