Китай создал свой аналог вакцинам Pfizer-BioNTech и Moderna

Китай добился успехов в создании первой в стране вакцины от коронавируса на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), принцип действия которой аналогичен западным препаратам Pfizer-BioNTech и Moderna. Об этом сообщила в среду газета «South China Morning Post».
Речь идет о вакцине, получившей название ARCoV, которая совместно разрабатывается компаниями Abogen Biosciences, Walvax Biotechnology и Академией военных наук Народно-освободительной армии Китая.
Как отмечает газета, в мае начнется третья фаза ее клинических испытаний.
«Исходя из полученных нами результатов, отечественная вакцина ARCoV может быть полностью сопоставима по эффективности с двумя зарубежными мРНК-препаратами», — утверждает Ин Бо, глава базирующейся в городе Сучжоу Abogen Biosciences.
По его словам, на массовое производство новинки планируется выйти в третьем квартале в первоначальном объеме 120 млн доз в год. Выпуск препарата планируется в юго-западной провинции Юньнань на предприятии, которое создает Walvax Biotechnology.
Создатели ARCoV говорят, что в отличие от вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna, хранение которых подлежит осуществлять в замороженном виде, их препарат остается стабильным до недели нахождения в условиях комнатной температуры.
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