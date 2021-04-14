Курс биткоина впервые превысил $64 тысячи

Курс биткоина впервые превысил $64 тыс., следует из данных портала Coindesk.

По состоянию на 8.00 по Киеву, биткоин торгуется на уровне $64,24 тыс.

Только накануне курс биткоина впервые в истории превысил $62 тыс. Актив обновил исторический максимум, установленный в середине марта. Тогда котировки биткоина на пике достигали $61,8 тыс.

Последняя волна роста курса биткоина стартовала 25 марта, после того, как тот опустился до локального минимума в $50 тыс.

Криптовалюта продолжает дорожать на фоне приближения листинга акций Coinbase на Nasdaq. Сегодня, 14 апреля компания станет первой в истории публичной криптобиржей.