В лист ожидания вакцинации записались уже почти 450 тысяч украинцев

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 449,96 тыс. человек, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

«По состоянию на 23:00 13 апреля в лист ожидания вакцинации записалось 449,96 тыс. человек», — сказал он.

По его словам, больше всего записей осуществляют люди от 21 до 39 лет, меньше всего — категория 80+.

«Наибольшее количество граждан записалось в лист ожидания из Киева — 137,891 тыс. человек», — добавил Кучер.

Отметим, что вчера в двух областях Украины не сделали ни одной прививки.