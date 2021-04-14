В двух областях страны за сутки не сделали ни одной прививки

В Киевской и Черкасской областях за день не сделали ни одной прививки от коронавируса. Всего за сутки в Украине вакцинировали 15 152 человека.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Всего 403 553 человека привиты от начала прививочной кампании, почти все они получили только первую дозу препарата.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек.

Статистика вакцинации по регионам:

Киев — 1970 прививок;

Винницкая область — 210 прививок;

Волынская область — 470 прививок;

Днепропетровская область — 1710 прививок;

Донецкая область — 470 прививок;

Житомирская область — 620 прививок;

Закарпатская — 470 прививок;

Запорожская область — 670 прививок;

Ивано-Франковская область — 487 прививок;

Киевская область — 0 прививок;

Кировоградская область — 350 прививок;

Луганская область — 330 прививок;

Львовская область — 2670 прививок;

Николаевская область — 450 прививок;

Одесская область — 650 прививок;

Полтавская область — 490 прививок;

Ровенская область — 370 прививок;

Сумская область — 270 прививок;

Тернопольская область — 600 прививок;

Харьковская область — 390 прививок;

Херсонская область — 280 прививок;

Хмельницкая область — 640 прививок;

Черкасская область — 0 прививок;

Черновицкая область — 310 прививок;

Черниговская область — 275 прививок.

Отметим, в Украине за сутки обнаружили 14 553 новых случая коронавируса.