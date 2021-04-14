В двух областях страны за сутки не сделали ни одной прививки

В Киевской и Черкасской областях за день не сделали ни одной прививки от коронавируса. Всего за сутки в Украине вакцинировали 15 152 человека.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Всего 403 553 человека привиты от начала прививочной кампании, почти все они получили только первую дозу препарата.
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек.
Статистика вакцинации по регионам:
Киев — 1970 прививок;
Винницкая область — 210 прививок;
Волынская область — 470 прививок;
Днепропетровская область — 1710 прививок;
Донецкая область — 470 прививок;
Житомирская область — 620 прививок;
Закарпатская — 470 прививок;
Запорожская область — 670 прививок;
Ивано-Франковская область — 487 прививок;
Киевская область — 0 прививок;
Кировоградская область — 350 прививок;
Луганская область — 330 прививок;
Львовская область — 2670 прививок;
Николаевская область — 450 прививок;
Одесская область — 650 прививок;
Полтавская область — 490 прививок;
Ровенская область — 370 прививок;
Сумская область — 270 прививок;
Тернопольская область — 600 прививок;
Харьковская область — 390 прививок;
Херсонская область — 280 прививок;
Хмельницкая область — 640 прививок;
Черкасская область — 0 прививок;
Черновицкая область — 310 прививок;
Черниговская область — 275 прививок.
Отметим, в Украине за сутки обнаружили 14 553 новых случая коронавируса.
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