Telegram запустил сразу две новые web-версии приложения

Мессенджер Telegram анонсировал запуск двух новых web-клиентов: «Версия К» и «Версия Z». В компании это объяснили «верой во внутреннюю конкуренцию». Обе версии доступны как для мобильных, так и для десктопных устройств.

Новые клиенты поддерживают темную тему, папки, анимированные стикеры, комментарии и другие функции. Не поддерживают — голосовые и секретные чаты, а также редактор фотографий и переключение между учетными записями. Также в новых версиях нельзя пожаловаться на спам.

Возможно, эти новые клиенты являются работами из конкурса Telegram по созданию web-версий — по его результатам в январе 2020 года были награждены 32 разработчика, победитель под ником Hip Hyena получил $10 тыс.