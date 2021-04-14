Степанов заявил о спаде эпидемии COVID-19 в Украине

Эпидемия COVID-19 в Украине начинает идти на спад, ситуация во многих регионах стабилизируется, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине», — написал он на своей странице в сети Фейсбук в среду.

Степанов сообщил, что накануне во вторник, 13 апреля, «был первый день, когда количество выписанных из больниц на 22,8% превысило количество госпитализированных».

Он также сообщил, что прошлой неделе в больницы попали на 2000 пациентов меньше, чем неделей ранее, а несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из «красной» зоны.

Вместе с тем Степанов отметил, что «некоторые регионы, в частности Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в „красной“ зоне повышенной эпидемической опасности и ситуация там остается сверхсложной».

«Очень важно продолжать придерживаться установленных ограничений и противоэпидемических мероприятий — носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей», — подчеркнул министр.