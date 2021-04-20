Навального перевели в одиночку тюремной больницы

Осужденного российского политика Алексея Навального поместили в одиночную камеру тюремной больницы, он был госпитализирован в воскресенье, 18 апреля. Об этом написал в Twitter его адвокат Алексей Кобзев.

«Он находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима. Его госпитализировали в воскресенье и вечером с четвертого раза ему сделали капельницу с глюкозой», — сообщил адвокат.

«Вчера вечером три медсестры предприняли шесть попыток сделать еще одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену. Теперь только все руки исколоты и в синяках», — написал он.

Навальный с 31 марта держит голодовку, требуя, чтобы к нему допустили врачей.

В понедельник, 19 января Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ сообщила, что отбывающего наказание в ИК № 2 во Владимирской области Навального, переводят из колонии в областную больницу для осужденных. «В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — сообщила тогда пресс-служба ФСИН.

Стационар, куда направили Навального, расположен на территории исправительной колонии строгого режима № 3. ИК-3 расположена недалеко от центра Владимира. Колония ИК-2 «Покров», куда в начале февраля после вынесения решения суда был доставлен Навальный, находится примерно в 80 км от Владимира.

О возникших у Навального проблемах со здоровьем его адвокаты сообщили вскоре после того, как он прибыл в колонию. Оппозиционер заявил, что администрация колонии не допускает к нему врачей и не оказывает должную медицинскую помощь, и объявил голодовку.

Навальный отбывает срок в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. В начале февраля суд изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по ходатайству ФСИН о нарушении правил условного осуждения.