Заполненность коек с кислородом выше нормы в Киеве и шести областях

В Киеве и 16 областях уровень госпитализаций больных коронавирусной инфекцией превышает индикаторный показатель 60 на 100 тыс. населения. В красной зоне находятся столица и 12 областей.
Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.
Так, в красной зоне Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области. В желтой зоне — Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области, остальные области отнесены к оранжевой зоне.
Показатель госпитализаций выше определенного (60 на 100 тыс. населения) зафиксирован в 16 регионах: Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
Снизился показатель госпитализаций в Одесской области — с 60,4 на 100 тыс. населения по состоянию на 20 апреля до 58,6 на 100 тыс. населения по состоянию на 21 апреля.
В Киеве этот показатель по состоянию на 21 апреля составил 68,1. Занятость коек с кислородом в Киеве при определенном показателе 65% составляет 68,2%.
Самый высокий показатель госпитализаций по состоянию на 21 апреля в Хмельницкой области — 110,4 на 100 тыс. населения, Черкасской — 92,9, Черниговской — 92,4 и Сумской областях — 82,4.
Наивысший показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 21 апреля в Одесской области — 68,8%, Донецкой — 68,7%, при определенном показателе 65%.
Всего индикатор заполненности коек с кислородом превышают Киев и 6 областей.
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