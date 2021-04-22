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Спустя почти год посол Грузии вернулся в Киев

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Спустя почти год посол Грузии вернулся в Киев

После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

«Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года», — говорится в сообщении МИД Украины в четверг.

Как отметили в ведомстве, в среду состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Грузии, во время которой стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинско-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе.

«Василий Боднар подробно рассказал о растущем обострении ситуации с безопасностью на востоке нашей страны, а также в Азово-Черноморском регионе, что связано с провокационными и дестабилизирующими действиями России. Он привлек внимание к нежеланию РФ соблюдать режим прекращения огня, активному стягиванию войск к российско-украинской границе и во временно оккупированном Крыму», — указали в МИД.

В свою очередь Шарашенидзе выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Стороны обсудили график контактов на наивысшем и высоком уровнях в этом году.

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В мае 2020 года Грузия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. В Грузии назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым. Экс-президент на родине заочно осужден и находится в розыске.

МИД, Грузия, посол
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