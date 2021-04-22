В Киевской области продлено действие жесткого карантина до 30 апреля

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в Киевской области продлила действие усиленных карантинных ограничений, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА)

Соответствующее решение было принято 22 апреля во время внеочередного заседания комиссии.

«Ситуация с заболеванием COVID-19 в нашей области пока остается сложной. По данным областного лабораторного центра, только за последние сутки зафиксировано 877 новых случаев заболевания. Количество госпитализации также остается на высоком уровне. Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области еще на неделю, до 30 апреля », - сообщил первый заместитель главы ОГА Дмитрий Назаренко.

Решение комиссии предусматривает продление до 30 апреля дополнительных противоэпидемических действий, принятых 2 апреля.

В частности. отдельным территориям Киевской зависимости от эпидемического состояния:

— рекомендовать в зависимости от эпидсостояния на отдельных территориях приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

— разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;

— осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50%.

— рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Кроме того, на территории области продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня.