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В прожиточный минимум хотят включить стоимость мобильной связи и интернета

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В прожиточный минимум хотят включить стоимость мобильной связи и интернета

Министерство цифровой трансформации Украины предлагает Верховной Раде внести в прожиточный минимум стоимость услуг мобильной связи и Интернета.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Телеграме.

В прожиточный минимум входит набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей. Министерство предлагает расширить этот перечень и подчеркивает, что мобильная связь и доступ в интернет - тоже базовые потребности современного человека.

Отмечается, что мобильная связь и доступ в интернет позволяют: оперативно вызвать скорую помощь или полицию; обучаться онлайн; работать дистанционно; планировать отдых и покупать билеты для путешествий; жаловаться на коррупционеров; указывать власти на ее бездействие; не потерять паспорт гражданина Украины, пользуясь электронным документом.

Ранее Минсоцполитики внесло в парламент ряд законопроектов, направленных на выполнение указа президента Владимира Зеленского и программы деятельности правительства относительно внедрения в Украине новой методологии исчисления прожиточного минимума.

Правительство предлагает, чтобы прожиточный минимум определялся и применялся исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником доходов: минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и др. Также предлагается ввести нормативы для исчисления социальных выплат и сборов - так называемые базовые величины для социальных выплат на детей, социальных выплат населению, денежных платежей и взысканий, административных сборов.

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В законе "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" установлен следующий прожиточный минимум на одного человека в месяц: с 1 января - 2 189 грн, с 1 июля - 2 294 грн, с 1 декабря - 2 393 грн.

Интернет, прожиточный минимум, Минцифры
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