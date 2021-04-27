Журнал Time впервые представил рейтинг самых влиятельных компаний мира

Журнал Time впервые опубликовал рейтинг «самых влиятельных компаний» (традиционно журнал ежегодно составляет рейтинг самых влиятельных людей мира). В новый рейтинг включены те, кто, по мнению редакции и экспертов, «помогают наметить важный путь вперед».

«В результате получился разнообразный набор из 100 организаций, от технологических стартапов, разрабатывающих более разумный способ утилизации, до криптовалютных фирм, переосмысливающих будущее денег, и фармацевтических гигантов, создающих вакцины завтрашнего дня (и сегодняшнего)», — говорится в публикации.

Рейтинг «самых влиятельных компаний» разбит на пять категорий — «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты», «Разрушители», в каждую из которых включено от 16 до 21 компании.

Категорию «Первопроходцы» возглавила американская медиакомпания Hello Sunshine, созданная актрисой и продюсером Риз Уизерспун. Сюда также попали производитель нижнего белья Savage X Fenty от певицы Рианны, канадская фармацевтическая компания Tilray, специализирующаяся на каннабисе, а также крупнейший мировой производитель заменителей мяса на растительной основе Beyond Meat и спортивное агентство Klutch Sports, клиентами которого являются звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Трэй Янг, Джон Уолл, Бен Симмонс и Дреймонд Грин.

В категорию «Лидеры» вошли производители электроники Apple и Sony, фармацевтические компании Pfizer, BioNTech и Johnson & Johnson, производитель спортивной одежды Nike, социальная сеть Twitter, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов компания Maersk, транснациональная финансовая корпорация Mastercard, автомобильный концерн Volkswagen и Английская премьер-лига по футболу (АПЛ). Возглавила этот раздел Национальная баскетбольная ассоциация.

В категорию «Инноваторы» журнал включил биотехнологическую компанию Moderna, создателя видеоигр и консолей Nintendo, стриминговый сервис Netflix, программу для организации видеоконференций Zoom, производителя игрушек Lego, музыкальный сервис Spotify, разработчика компьютерных игр Epic Games, производителя спортивной одежды Adidas, производителя графических чипов Nvidia, социальную сеть TikTok и торговую сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA. На первую строчку этой категории попала аналитическая компания Gro Intelligence.

В категорию «Гиганты» были включены производитель автомобилей General Motors (возглавил раздел), работающая в сфере интернет-коммерции компания Alibaba, крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания Facebook, медиаконгломерат Disney, транснациональная корпорация Google, производитель программного обеспечения Microsoft, производитель бытовой техники и электроники Samsung, логистическая компания Fedex, торговая площадка Amazon, платформа для обмена и торговли криптовалютой Coinbase и крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart.

Категорию «Разрушители» (Disruptors) возглавила компания Illumina, которая занимается разработкой, производством и внедрением систем анализа генетического разнообразия и биологических функций. Сюда также были включены производитель электромобилей Tesla, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья Airbnb, социальная сеть Clubhouse, производитель космической техники SpaceX и популярная у вебкам-моделей и производителей взрослого контента платформа OnlyFans.