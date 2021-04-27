Войти
Зеленский снова предложил создать новый формат переговоров по Донбассу
мирный процесс
Зеленский снова предложил создать новый формат переговоров по Донбассу
Премьер ожидает летнего снижения газсбытами цен на годовой продукт
позиция
Премьер ожидает летнего снижения газсбытами цен на годовой продукт

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

компании
RSS

Журнал Time впервые представил рейтинг самых влиятельных компаний мира

173
Журнал Time впервые представил рейтинг самых влиятельных компаний мира

Журнал Time впервые опубликовал рейтинг «самых влиятельных компаний» (традиционно журнал ежегодно составляет рейтинг самых влиятельных людей мира). В новый рейтинг включены те, кто, по мнению редакции и экспертов, «помогают наметить важный путь вперед».

«В результате получился разнообразный набор из 100 организаций, от технологических стартапов, разрабатывающих более разумный способ утилизации, до криптовалютных фирм, переосмысливающих будущее денег, и фармацевтических гигантов, создающих вакцины завтрашнего дня (и сегодняшнего)», — говорится в публикации.

Рейтинг «самых влиятельных компаний» разбит на пять категорий — «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты», «Разрушители», в каждую из которых включено от 16 до 21 компании.

Категорию «Первопроходцы» возглавила американская медиакомпания Hello Sunshine, созданная актрисой и продюсером Риз Уизерспун. Сюда также попали производитель нижнего белья Savage X Fenty от певицы Рианны, канадская фармацевтическая компания Tilray, специализирующаяся на каннабисе, а также крупнейший мировой производитель заменителей мяса на растительной основе Beyond Meat и спортивное агентство Klutch Sports, клиентами которого являются звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Трэй Янг, Джон Уолл, Бен Симмонс и Дреймонд Грин.

В категорию «Лидеры» вошли производители электроники Apple и Sony, фармацевтические компании Pfizer, BioNTech и Johnson & Johnson, производитель спортивной одежды Nike, социальная сеть Twitter, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов компания Maersk, транснациональная финансовая корпорация Mastercard, автомобильный концерн Volkswagen и Английская премьер-лига по футболу (АПЛ). Возглавила этот раздел Национальная баскетбольная ассоциация.

В категорию «Инноваторы» журнал включил биотехнологическую компанию Moderna, создателя видеоигр и консолей Nintendo, стриминговый сервис Netflix, программу для организации видеоконференций Zoom, производителя игрушек Lego, музыкальный сервис Spotify, разработчика компьютерных игр Epic Games, производителя спортивной одежды Adidas, производителя графических чипов Nvidia, социальную сеть TikTok и торговую сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA. На первую строчку этой категории попала аналитическая компания Gro Intelligence.

В категорию «Гиганты» были включены производитель автомобилей General Motors (возглавил раздел), работающая в сфере интернет-коммерции компания Alibaba, крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания Facebook, медиаконгломерат Disney, транснациональная корпорация Google, производитель программного обеспечения Microsoft, производитель бытовой техники и электроники Samsung, логистическая компания Fedex, торговая площадка Amazon, платформа для обмена и торговли криптовалютой Coinbase и крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart.

Читайте также: «Нафтогаз Украины» завершил 2020 год с многомиллиардным убытком

Категорию «Разрушители» (Disruptors) возглавила компания Illumina, которая занимается разработкой, производством и внедрением систем анализа генетического разнообразия и биологических функций. Сюда также были включены производитель электромобилей Tesla, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья Airbnb, социальная сеть Clubhouse, производитель космической техники SpaceX и популярная у вебкам-моделей и производителей взрослого контента платформа OnlyFans.

Time, рейтинг
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 27 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Нужно сваливать!» - римейк песни про «Все пропало?!»

Если депутат о партии власти сама пишет про «нужно сваливать» - это приговор тому, что делают Зеленский и компания. Причем приговор от человека из их собственного политического лагеря, которая дисциплинированно жмет на кнопку за законопроекты президента и Кабмина, а в это время думает «нужно сваливать». Депутат от партии власти в этом случае просто выразила словами то, что думают и ощущают миллионы простых украинцев.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Армин Лашет – кандидат №1 на пост канцлера от правящей коалиции ФРГ

Коалиция ХДС / ХСС официально определилась с кандидатом на должность бундесканцлера, который сменит Ангелу Меркель. Им стал Армин Лашет, который в январе возглавил правящую партию Христианско-демократический союз. В январе 2021-го Армин Лашет возглавил ХДС, сменив на этот посту Аннет Крамп-Карренбауэр, руководившей христианскими демократами с 2018 по 2021 годы.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Кто в СИЗО, кто по грибы: Чем опасны фальсификации вроде «дела Дудкина»

«Дело Дудкина» интересно тем, что опасно в первую очередь для власти во главе с Зеленским. В истории Украины уже были подобные примеры. Например, при Кучме было такое «дело грибников». В конце 90-х военные пенсионеры в Черниговской области собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые сбушники возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016