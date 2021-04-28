Стефанчук заявил о планах сменить одного министра

Первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что планируется заменить в правительстве одного министра.

«Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра — это будет кандидатура на министра энергетики. Но обсуждается вопрос о замене одного министра», — сказал Стефанчук в интервью «Украинской правде».

Однако на вопрос, о ком идет речь, Стефанчук ответил, что не может сообщить до обнародования официальной информации и что пока вопрос обговаривается.