В Раду внесли представление на назначение нового главы Минэнерго

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду на назначение министра энергетики. Глава Кабмина предлагает назначить на эту должность вице-президента НАЭК «Энергоатом» Германа Галущенко.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг планирует на своём заседании в среду рассмотреть представление премьер-министра.

Согласно повестке дня, которую обнародовал в своем телеграмм-канале народный депутат Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность»), заседание профильного комитета 28 апреля начнется в 14:30 и пройдет в режиме видеоконференции.

Член профильного комитета Инна Совсун (фракция «Голос») в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» подтвердила информацию о предстоящем заседании. Кроме того, нардеп добавила, что в нем ожидается участие и самого кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.

Как сообщалось, фракция «Слуга народа» 22 апреля обсудила кандидатуру вице-президента госпредприятия «НАЭК «Энергоатом» Галущенко на должность министра энергетики.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада 29 апреля может проголосовать за назначение Галущенко на должность министра энергетики.