Стефанчук заявил об отсутствии оснований говорить о каких-то кадровых ротациях в Кабмине

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что на сегодняшний день нет оснований для других кадровых ротаций в Кабинете министров Украины, кроме отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.
«Я всегда говорю о том, что могу комментировать какие-либо кадровые решения только после того, как для этого есть основания. Вот я могу сказать, что по господину Абрамовскому (министру экологии — Ред.) основание есть, и это — его заявление, личное, о том, что он хочет сложить с себя полномочия. Касательно других членов правительства по состоянию на сейчас у меня нет оснований говорить о каких-то кадровых изменениях», — сказал Стефанчук на брифинге в четверг, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, 19 октября, в Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования на своем заседании 20 октября рассмотрел заявление Абрамовского и рекомендовал парламенту определяться с принятием решения по этому поводу путем голосования в сессионном зале.
По словам главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, за отставку Абрамовского в парламенте будет достаточное количество голосов. Он также рассказал, что основной претензией к работе министра является крайне высокая коррумпированность экоинспекций в регионах.
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