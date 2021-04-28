Госдеп назвал условие сотрудничества с Россией

США и Россия смогут работать вместе, если российское руководство откажется от агрессивной политики, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN. Текст опубликован на сайте Госдепа.

Госсекретарь уточнил, что Вашингтон предпочел бы более стабильные отношения с Москвой, но судьба последних зависит от российского президента Владимира Путина.

«Если он откажется от эскалации, тогда, я думаю, будут сферы, где мы сможем работать вместе на благо наших общих интересов. Например, в области стратегической стабильности», — сказал Блинкен.

В качестве примера госсекретарь привел продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в январе этого года.

15 апреля США ввели очередные антироссийские санкции, обвинив Россию во вмешательстве в американские выборы, участии в хакерских атаках на инфраструктуру Соединенных Штатов, нарушении территориальной целостности других стран и т.д. Новые меры предусматривают запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях облигаций российского Минфина и Центробанка.