ФРГ поддержала Чехию в дипломатическом конфликте с Россией

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ солидарна с Чехией в дипломатическом конфликте с Россией. По его словам, немецкое посольство в Москве готово помочь чешскому с организацией работы после высылки дипломатов Чехии.

«Что касается отношений Чешской Республики, я на прошлой неделе провел телефонный разговор со своим чешским коллегой и еще раз ясно дал понять, что мы солидарны с тем, что произошло в Праге,— приводит ТАСС перевод слов Мааса.— Есть разные возможности на практике выразить эту солидарность. Наша состоит в том, что мы предложили помощь немецкого посольства в Москве, оно уже занимается оказанием помощи в части поддержания работоспособности чешского посольства в Москве».

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за предполагаемой причастности Москвы к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. После этого российских дипломатов из солидарности с Чехией выслали Словакия, Литва, Латвия и Эстония.