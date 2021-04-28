В Одессе 8 человек попали в больницу в результате падения лифта

В Одессе в одном из многоэтажных домов оборвался лифт с восьмью пассажирами. Все они были доставлены в больницу для обследования.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что инцидент произошел в среду, 28 апреля, около 8 утра в доме по улице Говорова, 10Г.
«Установлено обрыв лифта с 1 этажа в низ лифтовой шахты (около 7 метров) в 10-этажном жилом доме с паркингом. Работниками ГСЧС с помощью шанцевого инструмента открыты двери лифта и высвобождено 8 мужчин (в возрасте от 20 до 30 лет), которые самостоятельно вышли из лифта», — сообщили спасатели.
В полиции добавили, что все пассажиры лифта были доставлены в больницу, где они «проходят обследование на наличие телесных повреждений».
По данному факту полицейские возбудили дело по ч.1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщает местное издание «Думская», на момент инцидента в лифте находились сотрудники полиции, прибывшие для проведения следственных действий, и понятые. Двое из них были госпитализированы в шоковом состоянии.
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