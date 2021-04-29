СМИ могут отменить жесткие санкции против Ирана

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность почти полностью отменить некоторые из наиболее жестких санкций против Ирана, чтобы Тегеран вернулся к ядерной сделке, сообщило AP со ссылкой на источники, в том числе на нынешних и бывших американских чиновников.

Собеседники агентства отказались раскрыть, какие именно санкции могут быть сняты. Речь может идти о санкциях, связанных с ядерной сделкой, а также с терроризмом, разработкой ракет и правами человека. По словам источников AP, окончательных решений еще не принято.

В начале апреля США заявили о намерении вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном через посредников. По словам главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, Вашингтон понимает необходимость смягчения санкций против Тегерана, которые идут вразрез с ядерной сделкой, но в то же время не считает конструктивными призывы отменить все ограничения в одностороннем порядке.

Работа по восстановлению ядерной сделки с Ираном ведется в Вене. Экспертные группы по снятию санкций и по ядерным вопросам должны составить перечень шагов для возвращения к полному выполнению соглашения. Участие, помимо представителей США и Ирана, также приняли делегации из пяти других участников договора — России, Китая, Германии, Великобритании и Франции.

Накануне возобновления переговоров по ядерной сделке Иран объявил о намерении повысить степень обогащения урана до рекордных 60%. До этого времени она составляла 20%, а по ядерной сделке, как пишет Reuters, должна быть не более 3,67%.

США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. Страны обязались не вводить санкции против Тегерана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия.

В 2018 году при президенте Дональде Трампе США покинули сделку, обвинив Иран в нарушении соглашения, и возобновили против него санкции. Тегеран, в свою очередь, после этого отказался выполнять отдельные условия сделки.