Госдеп США отчитал Украину за кадровые перестановки в «Нафтогазе»

Уважение корпоративного управления, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам, заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
«Уважение корпоративного управления, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе — будь то правительственные или государственные предприятия — является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам», — написал Прайс в Twitter в четверг.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал принятые в среду решения о кадровых перестановках в НАК «Нафтогаз Украины» в рамках общего собрания акционеров компании.
Согласно распоряжению, правительство досрочно прекратило полномочия главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, уволив его с должности с 28 апреля, избрало и назначило главой компании Юрия Витренко с 29 апреля.
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