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AstraZeneca вдвое увеличила прибыль

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AstraZeneca вдвое увеличила прибыль

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что за первый квартал ее выручка от продажи вакцины от COVID-19 составила $275 млн, было продано 68 млн доз. Такие данные содержатся в опубликованной в пятницу финансовой отчетности компании за квартал. Выручка AstraZeneca за этот период выросла на 15% до $7,3 млрд, а чистая прибыль увеличилась вдвое до $1,6 млрд. Рост выручки обеспечили в первую очередь хорошие продажи препаратов для лечения онкологических заболеваний (выручка этого подразделения выросла на 20%) и препаратов для лечения диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний почек (рост на 19%). Акции компании после публикации отчетности выросли более чем на 4%.

AstraZeneca пообещала, что не будет получать прибыль от продаж вакцины до окончания пандемии, компания продает препарат по себестоимости. На прошлой неделе Johnson & Johnson, которая также пообещала не зарабатывать на вакцине до конца пандемии, сообщила о продажах вакцины за первый квартал на $100 млн. В свою очередь другие фармкомпании, Pfizer и Moderna, не дававшие таких обещаний, прогнозируют выручку от продажи вакцины от COVID-19 за год на уровне $15 млрд и $18,4 млрд соответственно.

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Вакцина от AstraZeneca одобрена в 78 странах. В марте вакцинация была приостановлена в ряде стран из-за возможной связи применения этого препарата со случаями тромбоза. Однако с тех пор большинство стран возобновило вакцинацию, регуляторы также советуют это. В США вакцина AstraZeneca пока не одобрена Управлением по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA). Компания должна была подать заявку на одобрение в середине апреля, однако, в итоге этот срок перенесен на середину мая. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, у нее возникли проблемы со сбором всех необходимых для этого документов. В числе таких документов — полные данные о вакцинации в Великобритании за четыре месяца, включая данные об эффективности, безопасности и т.д.

AstraZeneca
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