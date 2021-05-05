В Украине сразу три области вышли из «красной» зоны

«Красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 отменяется на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей в ночь на 6 мая, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов со ссылкой на результаты внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в среду.

«Государственная комиссия решила отменить с 0:00 6 мая 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей. Также применить на территории Харьковской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для „желтого“ уровня эпидемической опасности, а на территории Черниговской области — для „оранжевого“ уровня», — написал Немчинов в своем Telegram-канале.