Украина предоставит гуманитарную помощь Индии из-за COVID

Украина предоставит гуманитарную помощь Индии на фоне постоянных антирекордов заболеваемости COVID-19 в этой стране. А Индия, в свою очередь, после восстановления экспорта вакцин будет приоритетно поставлять их Украине.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины по итогам встречи Владимира Зеленского с основателем и владельцем Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой.
«Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины», — отметил Зеленский.
Сайрус Пунавала со своей стороны отметил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину Covishield, как только индийское правительство восстановит ее экспорт.
Кроме того, Зеленский предложил изучить возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и от COVID-19.
Отметим, только за минувшие сутки в Индии зафиксировали более 414 000 новых случаев заражения коронавирусом.
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