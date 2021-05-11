В РФ боятся смертельных микробов из стран НАТО

В России обеспокоены биологическими исследованиями США и стран НАТО, в частности, работой в лабораториях, расположенных у ее границ, заявил в интервью «РИА Новости» первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.
По словам Аверьянова, «смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть якобы по ошибке выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России».
Соединенные Штаты в последние годы активизировали биологические исследования во многих странах, для каждой из них Вашингтон разрабатывает индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения, также сказал представитель Совбеза. По его словам, США осуществляют это «через жесткое навязывание» совместных программ, которые декларируются как миролюбивые.
В апреле в интервью «Коммерсанту» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что «в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США», чаще всего они появляются у границ России и Китая. По словам Патрушева, власти стран, где размещены такие объекты, не знают, что именно происходит на них, и «есть веские основания предполагать», что там разрабатывается биологическое оружие.
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