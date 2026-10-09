Рада може посилити відповідальність за використання безпілотних літальних апаратів без реєстрації

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №15531, який визначає нові правила експлуатації цивільних безпілотних літальних апаратів у повітряному просторі країни.

Про це інформує пресслужба парламенту.

Законопроєкт встановлює посилену відповідальність за використання безпілотних літальних апаратів без реєстрації.

У пояснювальній записці зазначається, що за порушення передбачені штрафи від трьох до дванадцяти у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян із конфіскацією дрона.

Якщо ж порушення спричинило тяжкі наслідки, винним може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Окремо визначили покарання за керування дроном у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, що призвело до загибелі людей, — у смертельних випадках передбачатиметься до 12 років ув’язнення.

Документ ініціює створення спеціального реєстру, у якому обов’язково та безоплатно мають бути зареєстровані всі дрони вагою від 250 грамів до 25 кілограмів. Вимоги поширюватимуться як на власників побутових апаратів, так і на бізнес‑структури, що використовують безпілотники у своїй діяльності.

У документі наголошується, що стрімке поширення безпілотних літальних апаратів стало глобальним явищем і суттєво впливає на розвиток сучасного повітряного транспорту. Динаміка технологій настільки висока, що національні правові системи часто не встигають своєчасно реагувати на нові виклики.

Особливої актуальності набуває впровадження систем дистанційного штучного інтелекту для автономного керування транспортними засобами, що змінює традиційні підходи до питань безпеки та державного контролю.

Як приклад системного регулювання наведено Регламент Європейського Союзу 2019/945, який визначає технічні стандарти та правила діяльності операторів безпілотних авіаційних систем. Український законопроєкт має на меті забезпечити баланс між інноваційним розвитком, суспільною безпекою та публічними інтересами, особливо в умовах воєнного стану.