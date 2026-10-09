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МОН пропонує запровадити єдину форму свідоцтва досягнень для учнів 5−9 класів

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В Україні, де триває шкільна реформа, Міністерство освіти і науки пропонує запровадити єдину форму свідоцтва досягнень для учнів 5−9 класів. Документ має відображати не лише оцінки, а й навчальний поступ та розвиток компетентностей школярів. Про це повідомили у відомстві.

Міністерство винесло на громадське обговорення проєкт примірної форми свідоцтва досягнень учнів 5−9 класів та методичний коментар щодо його заповнення.

Проєкт примірної форми передбачає п’ять розділів:

  • • «Результати навчання» — семестрові та річні оцінки з обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів;
  • • «Характеристика навчальної діяльності» — зворотний зв’язок та рекомендації від класного керівника про вияв навчальних дій;
  • • «Інформація про навчальний поступ» — короткі предметні коментарі від учителів за кожен рік навчання;
  • • «Державна підсумкова атестація» — для учнів 9 класу у випадках, передбачених законодавством;
  • • «Рішення педагогічної ради».

До проєкту також додали методичний коментар із поясненнями щодо заповнення кожного розділу та прикладами.

МОН пропонує вводити обов'язкове заповнення свідоцтва поетапно, щоб педагоги могли підготуватися, а розробники електронних журналів — адаптувати свої системи.

У 2026−2027 навчальному році обов'язковими будуть три розділи:

  • • «Результати навчання»;
  • • «Характеристика навчальної діяльності»;
  • • «Рішення педагогічної ради».

Із 1 вересня 2027 року обов'язковими мають стати всі розділи свідоцтва. Водночас розділ про державну підсумкову атестацію заповнюватимуть з урахуванням умов, визначених законодавством.

МОН, реформа
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