МОН пропонує запровадити єдину форму свідоцтва досягнень для учнів 5−9 класів

В Україні, де триває шкільна реформа, Міністерство освіти і науки пропонує запровадити єдину форму свідоцтва досягнень для учнів 5−9 класів. Документ має відображати не лише оцінки, а й навчальний поступ та розвиток компетентностей школярів. Про це повідомили у відомстві.

Міністерство винесло на громадське обговорення проєкт примірної форми свідоцтва досягнень учнів 5−9 класів та методичний коментар щодо його заповнення.

Проєкт примірної форми передбачає п’ять розділів:

• «Результати навчання» — семестрові та річні оцінки з обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів;

• «Характеристика навчальної діяльності» — зворотний зв’язок та рекомендації від класного керівника про вияв навчальних дій;

• «Інформація про навчальний поступ» — короткі предметні коментарі від учителів за кожен рік навчання;

• «Державна підсумкова атестація» — для учнів 9 класу у випадках, передбачених законодавством;

• «Рішення педагогічної ради».

До проєкту також додали методичний коментар із поясненнями щодо заповнення кожного розділу та прикладами.

МОН пропонує вводити обов'язкове заповнення свідоцтва поетапно, щоб педагоги могли підготуватися, а розробники електронних журналів — адаптувати свої системи.

У 2026−2027 навчальному році обов'язковими будуть три розділи:

• «Результати навчання»;

• «Характеристика навчальної діяльності»;

• «Рішення педагогічної ради».

Із 1 вересня 2027 року обов'язковими мають стати всі розділи свідоцтва. Водночас розділ про державну підсумкову атестацію заповнюватимуть з урахуванням умов, визначених законодавством.