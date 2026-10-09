МОН пропонує запровадити єдину форму свідоцтва досягнень для учнів 5−9 класів

В Україні, де триває шкільна реформа, Міністерство освіти і науки пропонує запровадити єдину форму свідоцтва досягнень для учнів 5−9 класів. Документ має відображати не лише оцінки, а й навчальний поступ та розвиток компетентностей школярів. Про це повідомили у відомстві.
Міністерство винесло на громадське обговорення проєкт примірної форми свідоцтва досягнень учнів 5−9 класів та методичний коментар щодо його заповнення.
Проєкт примірної форми передбачає п’ять розділів:
До проєкту також додали методичний коментар із поясненнями щодо заповнення кожного розділу та прикладами.
МОН пропонує вводити обов'язкове заповнення свідоцтва поетапно, щоб педагоги могли підготуватися, а розробники електронних журналів — адаптувати свої системи.
У 2026−2027 навчальному році обов'язковими будуть три розділи:
Із 1 вересня 2027 року обов'язковими мають стати всі розділи свідоцтва. Водночас розділ про державну підсумкову атестацію заповнюватимуть з урахуванням умов, визначених законодавством.
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