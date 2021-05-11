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Зеленский анонсировал официальное открытие Центра кибербезопасности

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Зеленский анонсировал официальное открытие Центра кибербезопасности

В Украине Центр кибербезопасности уже работает, однако официальное открытие состоится через одну-две недели, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы решили действительно сделать Центр кибербезопасности, не просто решили, мы его сделали. Я его официально еще не открывал, но он работает уже в рабочем формате», — сказал Зеленский журналистам после выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30».

По его словам, Центр официально откроется, через одну-две недели.

«Там неплохая команда, мы параллельно это делали с Центром дезинформации... В принципе, там полностью стратегия Центра дезинформации есть. Центр по выявлению фейков или не фейков, как работает Центр дезинформации, все это я вам не могу рассказать, но сотрудничать будет с разными разведками, как украинскими, так и иностранных государств-партнеров», — отметил президент.

Относительно того, будет ли в Украине отдельная законодательная база в связи с созданием Центров, Зеленский сказал: «Будем смотреть. Думаю, что мы обязательно должны найти законодательные шаги для полноценного воплощения работы Центра».

Так, глава государства подчеркнул, что защищать страну, в том числе информационно, «невозможно одним лишь Советом национальной безопасности и обороны Украины».

«Мы это делаем сегодня на уровне СНБО. Этого мало. Тем не менее, мы видим в этом серьезные результат и боремся с дезинформацией внутри страны, внешне сложно. Поэтому нам нужна помощь Центра дезинформации, который будет распространять свою работу и за пределы Украины».

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Как сообщалось, 6 апреля Офис президента Украины провел презентацию Центра противодействия дезинформации для послов иностранных государств в Украине и для экспертов и представителей гражданского общества. Зеленский указом назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации.

кибербезопасность, Владимир Зеленский, Центр кибербезопасности
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