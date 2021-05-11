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Зеленский заявил об улучшении ситуации на Донбассе

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Зеленский заявил об улучшении ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе «почти ушли в прошлое» прицельные снайперские обстрелы, считает это результатом общих усилий партнеров.

«Мы видим уменьшение, даже не то что уменьшение, а почти ушли в прошлое прицельные снайперские обстрелы, их действительно стало очень-очень мало. Именно из-за них было более 30 жертв только с начала этого года, именно из-за прицельного вражеского огня из снайперских винтовок. Их действительно стало очень мало, слава Богу и слава всем партнерам, кто был привлечен к этому важному делу — сохранению жизней наших военных на Востоке», — сказал Зеленский на пресс-конференции в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны».

Он отметил, что другие обстрелы в Донбассе есть. «Да, они есть. Провокационные обстрелы никуда не делись — это правда», — сказал он.

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Ранее на Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Донбасс, Владимир Зеленский
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