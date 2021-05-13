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Следователи назвали основную причину падения АН-26 возле Чугуева

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Следователи назвали основную причину падения АН-26 возле Чугуева

Основной причиной падения самолета АН-26 возле Чугуева Харьковской области в сентябре 2020 года, в результате которой погибли 26 военнослужащих, являлось разрешение на взлеты конвейерным способом, сообщил начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Украины Вадим Приймачок.

«Самой основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме „Чугуев“ на взлеты указанного самолета конвейерным способом. Такие разрешение происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией, что, фактически, привело к тому, что во время захода на последний взлет, когда была выявлена поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, но в связи с тем, что происходил конвейер, указанная поломка не смогла быть экипажем выявлена своевременно», — сказал Приймачок на брифинге в Киеве в четверг.

По его словам, экипаж взлетел с этой поломкой, однако руководители полетов не предоставили практическую помощь экипажу в дальнейших действиях для безопасной посадки самолета.

«Вследствие того, что экипаж был недостаточно подготовленным к полетам ночью, при отсутствии помощи со стороны руководства, произошло его падение и дальнейшими трагическими последствиями», — указал Приймачок.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев-Харьков-Должанский, неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 чел. (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 чел. погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст.416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия).

6 мая 2021г. Офис генпрокурора сообщил, что правоохранители завершили расследование уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета АН-26 возле Чугуева.

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Шестеро военнослужащих — командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, бывший командир воинской части А4104 и два его заместителя, бывший руководитель полетами на аэродроме «Чугуев» и на то время исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им.Ивана Кожедуба — подозреваются в необеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Чугуев
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