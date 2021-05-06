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Завершено расследование авиакатастрофы АН-26 в Харьковской области

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Завершено расследование авиакатастрофы АН-26 в Харьковской области

Правоохранители завершили расследование уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета АН-26 возле Чугуева Харьковской области в сентябре 2020 года, в результате которой погибли 26 военнослужащих, сообщает Офис генпрокурора.

«Шестеро военнослужащих — командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины, бывший командир воинской части А4104 и два его заместителя, бывший руководитель полетами на аэродроме „Чугуев“ и на то время исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба — подозреваются в необеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины)», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора, размещенном на сайте ведомства.

По информации Офиса генпрокурора, допущенные нарушения носили системный характер и были допущены на стадии подготовки к полетам, поскольку на борту самолета находились лица, которые вообще не должны там быть. Также нарушения были и при осуществлении полета, который был разрешен с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полетов. А когда произошла кризисная ситуация, руководство полетами не предприняло достаточных адекватных мер для избежания авиакатастрофы.

В свою очередь в ГБР, которое проводило досудебное расследование по этому делу, сообщает на своем сайте: «Впервые в истории Украины в сжатые сроки следователи ГБР обеспечили быстрое, полное и беспристрастное расследование обстоятельств авиакатастрофы в ходе которого, среди прочего, проведено более 150 различных экспертиз».

В ГБР отмечают, что трем лицам, которым сообщили о подозрении по этому делу на минувшей неделе -заместителю командира воинской части А4104 (г.Чугуев Харьковской области), заместителю командира этой же части по летной подготовке (в нарушении правил подготовки и проведении полетов и халатном отношении к военной службе (ст.416 и ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины), а также депутату областного совета, который на то время исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им.Ивана Кожедуба (в небрежном отношении к воинской службе) — 3 мая 2021 Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

«В настоящее время всем подозреваемым, их защитникам и потерпевшим (родственникам погибших) сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен беспрепятственный доступ к материалам производства. По результатам выполнения требований ст. 290 УПК Украины обвинительный акт будет направлен в суд», — говорится в сообщении.

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Также в ГБР рассчитывают на надлежащее процессуальное поведение всех участников производства для скорейшего направления обвинительного акта в суд.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев-Харьков-Должанский, неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 чел. (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 чел. погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

Чугуев, Офис генпрокурора
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