Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в крушении АН-26 под Харьковом

Печерский районный суд столицы избрал меры пресечения трем военным должностным лицам, подозреваемым в крушении самолета АН-24 под Харьковом 25 сентября, где погибли 26 военнослужащих, сообщил Офис Генерального прокурора.
«Следственным судьей Печерского райсуда Киева удовлетворено ходатайство ГБР... о применении мер трем военным должностным лицам, подозреваемым в уголовном производстве по факту катастрофы самолета АН-26 под Харьковом 25 сентября 2020г., в результате которой погибли 26 военнослужащих», — сказано в сообщении в телеграм-канале в среду утром.
Отмечается, что на 60 дней взят под стражу без права внесения залога командир воинской части А4104, который подозревается в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшие катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе (ст. 416 и ч. 3 ст. 425 УК Украины). Также под стражу взят руководитель полетами группы управления полетами военной части А4104, который подозревается в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшие катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).
«Мера пресечения в виде личного обязательства избран Командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который подозревается в небрежном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины)», — добавили в ведомстве.
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